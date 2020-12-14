İran medyasından '15 Temmuz sopası': Hatırla!

Erdoğan'ın sözleri İran basınının temel gündem konusu olmaya devam ediyor. Erdoğan'ın okuduğu şiirde Azerbaycan ve İran sınırındaki toprakların yeniden birleşmesinden bahsedilirken bu sözlerin İran'da oluşturduğu etki dalga dalga büyüdü.





Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren İran basını Erdoğan'ı "tarih bilmezlik", "İsrail ajandasını uygulamak"la suçladı. İran basını ayrıca Erdoğan'a 15 Temmuz'da İran'ın oynadığı rolü hatırlattı.







KEYHAN: TARİH Mİ BİLMİYORSUN, İSRAİL'LE Mİ DANS EDİYORSUN?





ANF'de yer alan haberde Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Şerietmedari, Erdoğan'a tepki gösterdiği yazısında "Erdoğan'ın okuduğu şiirin asıl Azerbaycan'ın İran'dan ayrıldığını ve Azerbaycan halkının İran'a bağlanma isteğini dile getirdiği için Azerbaycan'da suç olduğunu" hatırlatarak, "Erdoğan'ın ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a şirinlik yapmak adına tarih bilmezliğe düştüğünü" yazdı.





Şerietmedari, yazısının devamında şunları dile getirdi:





"Erdoğan'ın esas sorunu en açık tarihi olaylardan bihaber olduğu değil, aksine en temel sorunu, düşük zekadan ve siyaset idrak etmesinden kaynaklıdır. Eğer en ufak zekadan yararlanabilseydi bu açık noktayı idrak edebilirdi."





EFTEKAR: DİL SÜRÇMESİ Mİ DİL UZATMAK MI?





"Dil sürçmesi mi yoksa dil uzatmak mı?" manşetiyle çıkan reformistlerin gazetesi Eftekar da "İkinci bir ülkede, üçüncü bir ülkeye karşı sarf edilen bu tarih bilmez sözler ve hassas konular şiirlerin konusu yapılamaz" yorumunda bulundu.





CUMHURİ İSLAMİ: TÜRK MALLARINA BOYKOT





İran Hizbullahı'na yakın Cumhuri İslami gazetesi de Azerilerin yoğunlukta yaşadığı Tebriz kentinde organize edilen Türkiye karşıtı protestoları manşetine taşıdı. Aynı eylemleri manşet yapan Eftab gazetesi de "Erdoğan'ın Bakü'de İran'ın toprak bütünlüğünü hedef alan sözlerine karşı birçok kesimden Türk mallarına boykot çağrıları geliyor" haberini öne çıkardı.





XORASAN: TARİHTEN YANIT





Xorasan gazetesi, Xorasan'da Osmanlı devletine karşı direnen simgeleri manşetine taşırken, reformistlere yakın Armani Mili gazetesi de Erdoğan'ın İran ve halkında özür dilemesi gerektiğini savundu.





15 TEMMUZ HATIRLATMASI





Armani Mili gazetesi ayrıca Tebriz'deki eylemlerde üzerinde "Erdoğan, 15 Temmuz darbesini aklından çıkarma" sözlerinin yazılı olduğu bir posteri haber görseli olarak kullandı.





Diğer yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi üzerinden Türkiye'ye mesaj veren bir karikatür yayımlarken, İran'daki birçok televizyon kanalı da İran'ın 15 Temmuz'da Erdoğan'ı kurtardığı yönünde yorumlar yaptı.





TEHRAN TIMES'TAN TÜRKÇE CEVAP: HER SÖZÜN BİR YERİ VAR





Erdoğan'ın sözlerinin İsrail ajandası olduğu yönündeki yorumlardan biri de Weteni Emruz gazetesinden geldi. Gazete, "Erdoğan'a en büyük yanıt, İsrail'den alınacak intikamla olur" manşetiyle çıktı.





İngilizce yayın yapan Tehran Times gazetesi de Türk devletine Türkçe mesaj vermeyi tercih etti ve "Her sözün bir yeri var" manşetiyle çıktı.