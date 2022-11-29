Samanyolu Haber /Spor / İran, milli futbolcularının ailelerini tehdit etti /29 Kasım 2022 11:10

İran, milli futbolcularının ailelerini tehdit etti

Oyunların güvenliğinden sorumlu bir kaynak , İran'ın Dünya Kupası takımının ailelerinin, oyuncuların Salı günü ABD ile oynanacak maç öncesinde "terbiyelerini takınmamaları" halinde hapis ve işkenceyle tehdit edildiğini bildirdi.

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SID BARD - SAMANYOLUHABER.COM İranlı oyuncuların 21 Kasım'da İngiltere'ye karşı oynadıkları açılış maçında ülkenin milli marşını söylemeyi reddetmesinin ardından, oyuncuların İran Devrim Muhafızları Kolordusu (İRGC) üyeleriyle bir toplantıya çağrıldığını belirtti.

Kaynak, kendilerine, eğer milli marşı söylemezlerse veya Tahran rejimine karşı herhangi bir siyasi protestoya katılırlarsa, ailelerinin “şiddet ve işkence” ile karşı karşıya kalacaklarının söylendiğini ekledi. Oyuncular, geçen Cuma günü Galler'e karşı İran'ın 2-0 kazandığı ikinci maçlarından önce marşı kerhen söylediler.

Kaynak, "Katar'da bilgi toplayan ve oyuncuları izleyen çok sayıda İranlı güvenlik görevlisi var" dedi. Kaynak, İran milli takımının Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz'un, İranlı oyunculara ve ailelerine yönelik tehditlerinin ardından İRGC görevlileriyle ayrı ayrı görüştüğünü söyledi.

Kaynak, söz konusu konuşmanın içeriğinin ne olduğunu detaylandırmadı. Queiroz, İranlı oyuncuların Dünya Kupası'nda protesto yapabileceğini, ancak bunun yalnızca FIFA düzenlemeleri dahilinde olduğunu söyledi.

Kaynak, oyunculara İngiltere maçından önce "hediyeler ve arabalar" sözü verildiğini, ancak kaynağın iddiasına göre rejimin, takımın milli marşı söylemeyi reddetmesinin ardından oyuncuları ve ailelerini tehdit etmeye geçtiğini söyledi.

İran Rejimi, “Galler'e karşı oynanan son maçta rejim, taraftarlar arasında sahte bir destek ve iyilik duygusu yaratmak için yüzlerce kiralık taraftarlar gönderdi. Rejim, ABD'ye karşı oynayacağı bir sonraki maçta oyuncu sayısını önemli ölçüde yükseltmeyi planlıyor" dedi.

İran ve ABD Salı günü kritik bir B Grubu maçında karşı karşıya gelecek.
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