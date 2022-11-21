Samanyolu Haber /Spor / İran Milli Takım kaptanı Hajsafi: İnsanlarımız mutlu değil /21 Kasım 2022 10:59

İran Milli Takım kaptanı Hajsafi: İnsanlarımız mutlu değil

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan İran Milli Takımı'nın kaptanı Ehsan Hajsafi, basın toplantısında yaptığı konuşmada "insanlarımız mutlu olmadığını kabul etmek zorundayız" dedi.

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Hajsafi, takımının Pazartesi günü Doha'da İngiltere ile oynayacağı Dünya Kupası B Grubu açılış maçı öncesinde konuştu.

Sol bek Hajsafi, ülkesinde devam eden protestolarla ilgili değişim çağrısında bulundu ve hayatını kaybedenler nedeniyle yaslı ailelere başsağlığı diledi.

"Ülkemizdeki koşulların doğru olmadığını kabul etmek zorundayız." diyen Hajsafi, şu açıklamalarda bulundu:

"İnsanlarımız mutlu değil. Biz buradayız ama bu onların sesi olmamamız ya da onlara saygı duymamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Ne yapıyorsak onlar için, mücadele etmeliyiz; elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız; goller atmalı ve İran halkına armağan etmeliyiz. Umarım koşullar halkın beklentilerini kabul edecek şekilde değişir."

Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü, ülkede hala devam eden geniş çaplı protestolara yol açmış durumda.

Protestoların başladığı eylül ayından bu yana 380'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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