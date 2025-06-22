Samanyolu Haber /Dünya / İran misilleme için füzeleri yine ateşledi /22 Haziran 2025 08:30

İran misilleme için füzeleri yine ateşledi

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI
İran ile İsrail arasında 13 Haziran’da başlayan gerilim, ABD ordusunun, 22 Haziran sabahı İran’daki askeri ve nükleer altyapıya yönelik sürpriz saldırısıyla başka bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce çatışmalardan uzak durma mesajları verse de giderek söylemini sertleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" ifadelerini kullanarak, ABD ordusunun İran'a saldırısını dünyaya duyurdu. ABD'ye ait sığınak delici B-52 bombardıman uçaklarının Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer santrallere saldırdığı bildirildi.

İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerin saldırıya uğradığını doğruladı. İran Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim haber ajansına göre Salihi, hava savunma sistemlerinin istilacılara ateş açtığını belirtti.
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