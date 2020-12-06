İran misilleme yaptı: Tel Aviv'de üst düzey MOSSAD yetkilisi öldürüldü

Saldırının, Tahran yönetiminin İran'ın 'Nükleer Babası' olarak bilinen Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine yapılan bir misilleme olduğu iddia ediliyor.







Hinavi'nin aracıyla kırmızı ışıkta beklerken saldırganlar tarafından 15 el ateş edildiği bildirildi. Yaşanan saldırıyla ilgili Tel Aviv yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. Silahlı saldırıyı, İsrail medyası da görmezden geldi.





Muhsin Fahrizade İran’ın nükleer bomba geliştirmek için 1989 yılında kurduğu iddia edilen gizli program ‘Amad’ (Ümit) projesinin başındaydı.





Bu program resmen 2003 yılında sonlandırılsa da Fahrizade, milli nükleer programın sürdürülmesindeki kilit isimlerden biriydi.





27 Kasım’da gerçekleşen Fahrizade suikastinin ardından İran yönetimi, faillerin cezalandırılacağını söylemişti. Hamaney, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastına ilişkin yayımladığı yazılı mesajda, Fahrizade'yi öldürenleri "kiralık katiller ve zalimler" şeklinde nitelendirip "Yetkililer cinayetin takipçisi olmalıdır. Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır" demişti.