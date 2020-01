İran misillemesi altın fiyatlarını vurdu

ABD Başkanı Trump, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. İran ise saldırıda 80 ABD askerini öldürdüğünü iddia etti. Saldırı sonrası altın fiyatları uçuşa geçti.





Altın fiyatları, İran'ın misillemesinin ardından artan güvenli liman alımları ile 1,600 dolar seviyesini aştı. Fiyatlar, İran'ın Irak'taki iki ABD askeri üssüne sabah saatlerinde bir dizi füze saldırısında bulunmasının ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.





Altın daha sonra, İran Dışişleri Bakanı'nın ülkesinin orantılı tedbirlerini sonlandırdığını ve saldırılara karşı kendilerini koruyacaklarını ancak savaş ya da gerilim istemediklerini kaydetmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.





Saldırılar sonrası üslerde can kaybı ya da ciddi hasar olup olmadığı konusunda açık bir bilgi gelmedi. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, "her şey yolunda" dedi ve "şimdilik her şeyin iyi" olduğunu söyledi. ABD Başkanı ABD saati le Çarşamba sabahı bir açıklama yapacağını kaydetti.





Oanda Corp. analisti Jeffrey Halley, "Saldırı beni şaşırttı," dedi ve "İran'ın misillemede bulunmak için böyle aleni bir adım atmasına çok şaşırdım. ABD'yi neredeyse şok ve korkutucu bir tepkiye davet ediyorlar. Sadece altın, gümüş ve petrolün Asya seansında bu sabah güçlü kazançlarını konsolide ettiğini görebiliyorum" değerlendirmesinde bulundu.





BloombergHT'nin haberine göre altın yüzde 2.4 yükselerek ons başına 1,611.42 dolar ile 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra kazancının önemli kısmını geri vererek Singapur saati ile 10:55'te 1,586.24 dolara çekildi. Vadeli altın kontratları yüzde 2.5 kadar yükseldi. Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) varlıklar, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Salı günü Kasım ayından beri en yüksek seviyesine ulaştı.





Diğer değerli metallerden, gümüş Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ham petrol değer kazanırken, ABD endeks vadelileri ve Asya hisseleri erken saatlerdeki kayıplarını geri aldı.