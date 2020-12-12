Samanyolu Haber /Dünya / İran muhalif gazeteciyi idam etti /12 Aralık 2020 12:12

İran muhalif gazeteciyi idam etti

İran'da, ülke genelinde kötüye giden ekonomiyi protesto etmek için 2017 yılında düzenlenen gösterilere ilham kaynağı olmakla suçlanan rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

SHABER3.COM

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 47 yaşındaki gazeteci Zem, Devrim Mahkemesinin verdiği kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından bu sabah idam edildi.

Açılımı, "bilinçlendirme, mücadele, demokrasi" olan Amednews, 2015'te sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden faaliyete başladı. Rejim muhalifi haberlerle öne çıkan ve kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan hesap, yaklaşık 2 yıl sonra kapatıldı.

Ruhullah Zem editörlüğündeki haber sitesi daha sonra yayınlarına Sedaimardom (Halkın sesi) ismiyle devam etti.

Bir dönem Paris’te sürgünde yaşayan Zem, geçen yıl “esrarengiz” bir şekilde ülkeye dönmüş ve daha sonra "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.

Devrim Mahkemesi, haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

İran’da, kötüye giden ekonomi ve hayat pahalılığını protesto etmek için 2017 yılında düzenlenen gösterilerde yaklaşık 5 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran muhalif gazeteciyi idam etti Sonraki Haber >>

''Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin''

''Utanmadan bir de 'kızdırmayın beni' diyor. Ulan sen kimsin''

Güleryüz'den bakana: Sen yap, ben sana bin lira vereyim

Güleryüz'den bakana: Sen yap, ben sana bin lira vereyim

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

Gençlerden örnek çalışma

Gençlerden örnek çalışma

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:13:23