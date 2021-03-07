Samanyolu Haber /Dünya / İran, Nazenin Zaghari-Ratcliffe'i serbest bıraktı /07 Mart 2021 17:01

İran, Nazenin Zaghari-Ratcliffe'i serbest bıraktı

İran'da 2016'dan bu yana tutuklu olan İranlı-İngiliz yardım görevlisi Nazanin Zaghari-Ratcliffe serbest bırakıldı. Açıklama, avukatı Hojjat Kermani'den geldi.

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İran'da casusluk suçlamasıyla Nisan 2016'dan beri tutuklu olan İngiliz vatandaşı yardım görevlisi Nazenin Zaghari-Ratcliffe serbest bırakıldı. Avukatı Hojjat Kermani, beş yıllık cezası dolan Zaghari-Ratcliffe'n serbest bırakıldığını duyurdu.

Emtedad isimli internet sitesine konuşan Kermani, "Geçen yıl İran'ın ruhani lideri tarafından affedilmişti. Ancak geçtiğimiz seneyi, ayaklarına bağlı elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirdi. Şimdi bunlar çıkarıldı, serbest bırakıldı" dedi.

İran yargısından henüz bir açıklama yapılmadı.

Thomson Reuters Vakfı'nın proje müdürü olan Zaghari-Ratcliffe, Nisan 2016'da kızıyla birlikte bir aile ziyareti için İngiltere'ye gitmeyi planladığı sırada, Tahran havalimanında tutuklanmıştı. İran'da 'dini düzeni devirme' suçlamasıyla beş yıl hapis cezası alan Zaghari-Ratcliffe suçlamaları reddetmişti.

İran'la İngiltere arasında Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakılması için pazarlıklar yapıldığı iddiaları da resmen doğrulanmazken, Zaghari-Ratcliffe geçtiğimiz sene cezaevlerindeki Covid-19 salgını nedeniyle ev hapsine alınmıştı. 

Zaghari-Ratcliffe'in İran'dan çıkış yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı henüz bilinmiyor. Zaghari-Ratcliffe'in gelecek hafta pazar günü yeniden mahkemeye çağrıldığı da belirtiliyor.
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