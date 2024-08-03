Samanyolu Haber /Dünya / İran net mesaj verdi: Haniye'nin nasıl öldürüldüğünü açıkladı /03 Ağustos 2024 15:41

İran net mesaj verdi: Haniye'nin nasıl öldürüldüğünü açıkladı

İran, Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikast hakkında açıklama yaptı. "Haniye'nin kaldığı oda dışarıdan vuruldu. Kaldığı oda kısa menzilli mühimmat ile vuruldu. Suikaste ABD de destek verdi. İntikamını en uygun zamanda alacağız" denilen açıklamada, "Siyonist rejim cevabını en şiddetli şekilde alacak" ifadeleri kullanıldı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İran, Hamas lideri İsmail Haniye'ye başkent Tahran'da düzenlenen suikastın 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Haniye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.
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