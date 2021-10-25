Samanyolu Haber /Dünya / İran nükleer anlaşma görüşmelerine devam edecek /25 Ekim 2021 23:54

İran nükleer anlaşma görüşmelerine devam edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile ‘sonuç odaklı müzakerelere’ devam edeceklerini duyurdu.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tahran ile Avrupa Birliği (AB)  ülkeleri arasındaki nükleer anlaşma müzakerelerini 27 Ekim Çarşamba günü Brüksel'de sürdüreceklerini ifade etti.

Bakıri, yaptırımların kalkmasını sağlayacak, İran'ın ticari ve ekonomik ilişkilerini garanti altına alacak ve gelecekte vaatlerin bozulmamasını temin edecek müzakereleri devam ettirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

"Asıl mesele, karşı tarafın, üyelikten ayrılarak ihlallerde bulunan ülkeyi yıkıcı politikalarını terk etmeye çağırmak dahil olmak üzere taahhütlerini yerine getirmeye hazır olup olmadığıdır. Başarısız maksimum baskı politikasının devam ettirilmesi müzakerelerin önündeki engelleri kaldırmayacağı gibi daha da karmaşık hale getirecektir."

Mora, 14 Ekim'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile Tahran'da görüşerek İran ile AB arasındaki müzakereleri yeniden başlatmıştı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Mora ile Tahran'da yapılan müzakerelerin olumlu geçtiğini ve Brüksel'de devam edeceğini aktararak somut ve pratik neticelerin elde edileceği müzakereleri desteklediklerini söylemişti.

Tahran ile AB ülkeleri arasında Brüksel'de yapılacak görüşmeler, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD'nin de dolaylı olarak dahil olduğu ve 6 tur yapılan müzakerelerin devamı için bir ön adım olarak görülüyor.
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