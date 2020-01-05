İran o anlaşmayı askıya aldı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) saldırısı sonucu öldürülmesinin akabinde Ortadoğu'da tansiyon yükseldi.





İran, Batılı ülkelerle varılan 2015 tarihli nükleer anlaşmanın getirdiği yükümlülüklerin bir bölümünden daha geri adım atıyor.





İRAN, URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEK







Tahran, kısıtlama olmadan uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini belirtti.





Bununla birlikte İran, Birleşmiş Milletler (BM) gözlem ekibiyle işbirliğine devam edeceğini de kaydetti.





Devlet televizyonundan yapılan açıklamada İran’ın anlaşmada yer alan ve ülkenin nükleer programına yönelik kısıtlamaları tanımayacağı vurgulandı.





İran’ın teknik ihtiyaçları doğrultusunda kısıtlama olmadan uranyum zenginleştirmeye devam edeceği kaydedildi.





İran, Amerika’nın 2018’de anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasından bu yana aldığı bazı kararlarla anlaşmayı ihlal ediyor.





MÜEYYİDELER KALKARSA ANLAŞMA ŞARTLARINA UYACAK





Tahran müeyyidelerin kaldırılması karşılığında bu kararların tersine çevrilebileceğini de belirtiyor.





İran’ın anlaşmayla ilgili kararını bu hafta alması bekleniyordu. Ancak Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin suikasti Tahran ile Washington yönetimleri arasında ipleri gerdi.





Anlaşma gereği Tahran, yaptırımların önemli bir kısmının kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamaya gitmeyi kabul etmişti.





Başkan Donald Trump’ın anlaşmadan çekilmesi Amerika ile İran ilişkilerinin oldukça gerilmesine sebep olmuş durumda.





Avrupa ülkeleri anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor, ancak İran sürekli olarak gerekli olanı yapmadıklarını iddia ediyor.



