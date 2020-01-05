Samanyolu Haber /Dünya / İran o anlaşmayı askıya aldı /05 Ocak 2020 23:59

İran o anlaşmayı askıya aldı

İran, Batılı ülkelerle varılan 2015 tarihli nükleer anlaşmanın getirdiği yükümlülüklerin bir bölümünden daha geri adım atıyor.

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) saldırısı sonucu öldürülmesinin akabinde Ortadoğu'da tansiyon yükseldi.

İran, Batılı ülkelerle varılan 2015 tarihli nükleer anlaşmanın getirdiği yükümlülüklerin bir bölümünden daha geri adım atıyor.

İRAN, URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEK

Tahran, kısıtlama olmadan uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini belirtti.

Bununla birlikte İran, Birleşmiş Milletler (BM) gözlem ekibiyle işbirliğine devam edeceğini de kaydetti.

Devlet televizyonundan yapılan açıklamada İran’ın anlaşmada yer alan ve ülkenin nükleer programına yönelik kısıtlamaları tanımayacağı vurgulandı.

İran’ın teknik ihtiyaçları doğrultusunda kısıtlama olmadan uranyum zenginleştirmeye devam edeceği kaydedildi.

İran, Amerika’nın 2018’de anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasından bu yana aldığı bazı kararlarla anlaşmayı ihlal ediyor.

MÜEYYİDELER KALKARSA ANLAŞMA ŞARTLARINA UYACAK

Tahran müeyyidelerin kaldırılması karşılığında bu kararların tersine çevrilebileceğini de belirtiyor.

İran’ın anlaşmayla ilgili kararını bu hafta alması bekleniyordu. Ancak Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin suikasti Tahran ile Washington yönetimleri arasında ipleri gerdi.

Anlaşma gereği Tahran, yaptırımların önemli bir kısmının kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamaya gitmeyi kabul etmişti.

Başkan Donald Trump’ın anlaşmadan çekilmesi Amerika ile İran ilişkilerinin oldukça gerilmesine sebep olmuş durumda.

Avrupa ülkeleri anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor, ancak İran sürekli olarak gerekli olanı yapmadıklarını iddia ediyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran o anlaşmayı askıya aldı Sonraki Haber >>

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:52:34