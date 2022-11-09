İran Parlamentosundan şok karar: Gösterilere katılan 15 bin kişiye ölüm cezası onaylandı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini'nin 16 Eylül'de ahlak polisi tarafından katledilmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili İran Parlamentosu'nda yapılan oylamada 290 toplam üyeden 227'si, protestoculara ölüm cezası verilmesi yönünde oy kullandı.







NTV'nin aktardığına göre infazların yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken CNN, geçen perşembe son protestolarla bağlantılı olarak yaklaşık 14 bin kişinin tutuklandığını bildirdi. Carnegie Endowment üyesi Karim Sadjadpour ise önceki gün sayının 15 bine yaklaştığını bildirdi.





İranlı milletvekilleri, son günlerde tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulunmuştu. CNN, İran Parlamento'sunun 227 üyesi tarafından imzalanan bir mektubun protestoculara "mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak" şekilde sert bir ceza verilmesini istediğini bildirmişti.





İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi de "Artık halk yetkililerden, rahatsızlığa neden olan protestoculara sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyor" demişti.