Samanyolu Haber /Dünya / İran Parlamentosundan şok karar: Gösterilere katılan 15 bin kişiye ölüm cezası onaylandı /09 Kasım 2022 14:53

İran Parlamentosundan şok karar: Gösterilere katılan 15 bin kişiye ölüm cezası onaylandı

Mahsa Jîna Amini'nin katledilmesinin ardından başlayan protestolara katıldıkları için tutuklanan yaklaşık 15 bin kişiye ölüm cezası verilmesi İran Parlamentosu'nda onaylandı.

SHABER3.COM

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini'nin 16 Eylül'de ahlak polisi tarafından katledilmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili İran Parlamentosu'nda yapılan oylamada 290 toplam üyeden 227'si, protestoculara ölüm cezası verilmesi yönünde oy kullandı. 

NTV'nin aktardığına göre infazların yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken CNN, geçen perşembe son protestolarla bağlantılı olarak yaklaşık 14 bin kişinin tutuklandığını bildirdi. Carnegie Endowment üyesi Karim Sadjadpour ise önceki gün sayının 15 bine yaklaştığını bildirdi.

İranlı milletvekilleri, son günlerde tutuklanan protestoculara katı cezalar verilmesi çağrısında bulunmuştu. CNN, İran Parlamento'sunun 227 üyesi tarafından imzalanan bir mektubun protestoculara "mümkün olan en kısa sürede iyi bir ders olacak"  şekilde sert bir ceza verilmesini istediğini bildirmişti.

İran hükümet sözcüsü Mesud Setayeshi de "Artık halk yetkililerden, rahatsızlığa neden olan protestoculara  sağlam, caydırıcı ve yasal bir şekilde ilgilenmelerini talep ediyor" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran Parlamentosundan şok karar: Gösterilere katılan... Sonraki Haber >>

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:59:17