Samanyolu Haber /Dünya / İran, Rap sanatçısı Yasin'in idam kararına yapılan itirazı kabul etti /25 Aralık 2022 11:53

İran, Rap sanatçısı Yasin'in idam kararına yapılan itirazı kabul etti

İran Yargıtay'ı, Mahsa Amini protestoları sorasında idam cezasına çarptırılan rapçi Saman Seydi Yasin hakkındaki idam kararına yaptığı temyiz başvurusunu kabul etti

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İran'da Yargıtay, Mahsa Amini protestoları sorasında idam cezasına çarptırılan rapçi Saman Seydi Yasin'in hakkındaki idam kararına yaptığı temyiz başvurusunu kabul ederken, bir başka protestocu hakkındaki idam kararını onayladı.

Yüksek mahkeme ilk etapta hem Yasin, hem de Muhammed Kabadlo adlı diğer protestocunun itiraz başvurusunu kabul ettiğini açıkladı. Ancak daha sonra yargıya bağlı Mizan haber ajansı, yalnızca Yasin'in itirazının kabul edildiğini bildirdi.

Ajansın İran Yargıtay'ı halkla ilişkiler birimi tarafından yapılan düzeltmeyi aktardığı haberinde "Muhammed Kabadlo'nun temyizi kabul edilmezken, Saman Seydi Yasin'nin temyiz başvurusu Yargıtay tarafından kabul edildiği" belirtildi.

İlk açıklamayla ilgili gerekçe olarak, davanın soruşturulmasındaki kusurlara atıfta bulunan haberde, kararın yeniden incelenmek üzere mahkemeye geri gönderildiği ifade edildi.

Neyle suçlanıyorlar?

Kabadlo protestolar sırasında bir polis memurunu öldürmek ve beş kişiyi yaralamakla suçlanıyor.

Eşitsizlik, baskı ve işsizlik hakkında rap yapan Kürt kökenli Yasin ise, güvenlik güçlerini öldürmeye teşebbüs, bir çöp kutusunu ateşe vermek ve havaya üç el ateş etmekle suçlanıyor. Yasin hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Yasin'in annesi geçen hafta bir video yayınlayarak oğlunun kurtarılması için yardım istemiş, sosyal medyada yayınlanan videoda "Dünyanın neresinde sevdiğiniz birinin hayatının bir çöp kutusu için alındığını gördünüz?" diye konuşmuştu.

Af Örgütüne göre en az 26 kişinin idamı isteniyor

Yargıtay, 10 gün önce, protestolar sırasında bir güvenlik memurunu bıçaklamak ve bir motosikleti ateşe vermekle suçlanan Mahan Sadrat'ın idam cezasının ertelenmesini kararlaştırmıştı.

Protestolarla ilgili olarak İran hükümetinin en az 26 kişinin idam cezası arayışında olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü idamla karşı karşıya kalanların yeterli savunma ve kendi seçtikleri avukatlara erişim hakkından mahrum bırakıldığına dikkat çekiyor.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü doğru şekilde takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolarda nedeniyle bugüne kadar biri 23 yaşındaki Muhsin Şikari ve yine 23 yaşındaki Mecid Rıza Rahneverd'in cezaları infaz edildi.

Öte yandan İran'da İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) cuma günü itibarıyla 69'u çocuk 506 protestocunun, 66 güvenlik gücü mensubunun öldürüldüğünü açıkladı ve 18 binden fazla protestocunun tutuklandığının sanıldığını bildirdi.
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