Samanyolu Haber /Dünya / İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat kararı /28 Kasım 2019 00:30

İran, Rusya ve Çin'den ortak tatbikat kararı

İran cephesinden gelen açıklamada, Rusya ve Çin ile birlikte ortak bir tatbikat düzenlenmesinin planlandığı açıklandı.

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İran Deniz Kuvvetleri Tümamirali Hossein Khanzadi, ülkesinin yakın zamanda Çin ve Rusya ile ortak tatbikatlar düzenleyeceğini ve ön hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Euronews'in haberine göre, 28 Kasım Ulusal Donanma Günü vesilesiyle çarşamba günü Tahran'da düzenlenen bir basın toplantısında açıklama yapan Tümamiral Khanzadi; İran, Çin ve Rus Deniz kuvvetlerinin yakın gelecekte Kuzey Hint Okyanusu'nda üçlü bir manevra yapacağını ve ön hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Hossein Khanzadi, şubat ayı sonlarında yapılacak olan Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'na (IONS) kadar başka tatbikatların da yapılacağının bilgisini verdi.

Hindistan tarafından 2008 yılında başlatılan IONS, Kuzey Hint Okyanusu'ndaki güvenliği sağlamak için bölge ülkeleri deniz kuvvetleri arasında yakınlaşmayı attırmayı amaçlıyor.
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