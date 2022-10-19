'İran Rusya'ya daha fazla füze ve SİHA gönderecek'

VOA'nıngöre, Anlaşmanın 6 Ekim'de, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Makber, Devrim Muhafızları'ndan iki üst düzey yetkili ve Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi'nden bir yetkilinin silahların tedariki konusunda Rusya'yla görüşmek üzere Moskova'ya düzenledikleri ziyaret sırasında varıldığı bildirildi.İranlı diplomatlardan biri, "Ruslar, daha fazla SİHA ile özellikle Fatih ve Zülfikar grubundan, hassasiyeti arttırılmış balistik füzeleri istedi" dedi.Konuyla ilgili bilgilendirilen Batılı bir yetkili, İran ve Rusya arasında, Zülfikar grubu dahil, karadan karaya kısa menzilli balistik füzelerin tedariki konusunda bir anlaşma olduğunu söyledi.İran'ın Rusya'ya tedarik etmeyi kabul ettiği SİHA'lar arasında "kamikaze" olarak tanımlanan üçgen kanatlı havadan karaya taarruz aracı Şahid-136 da bulunuyor. Şahid-136'nın taşıdığı küçük savaş başlığı, temas esnasında patlıyor.İran yapımı kısa menzilli balistik füzeler Fatih-110 ve Zülfikar, 300 ila 700 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.İranlı diplomat, bu tür silah transferlerinin 2015 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği yönündeki Batılı yetkililerin iddialarını reddetti.Diplomat, "Silahların nerede kullanıldığı satıcının meselesi değil. Biz Batılılar'ın tersine Ukrayna krizinde taraf tutmuyoruz. Bu krizin diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.Pentagon: "İran’ın Rusya’ya füze sağlayacağı haberlerini şu aşamada doğrulayacak bir bilgi yok"ABD Savunma Bakanlığı, şu aşamada ellerinde İran’ın Rusya’ya karadan karaya füze ve daha fazla sayıda insansız hava aracı sağlama vaadinde bulunduğuna ilişkin bir bilgi olmadığını belirtti.Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Şu aşamada bunu doğrulayacak bir bilgim yok" dedi.Reuters konuya ilişkin haberinde 6 Ekim’de İran’ın Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Makber, İran Devrim Muhafızları’ndan iki üst düzey yetkili ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bir yetkilinin Moskova’yı ziyaret ettiğini ve görüşmelerde silahların teslimatı konusunda anlaşma sağlandığını bildirmişti.