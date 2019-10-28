İran: Sadece kendi yaratığınızı öldürdünüz

DAEŞ terör örgütü lideri Bağdadi’nin öldürülmesinin yankıları sürüyor. İran Hükümet Sözcüsü Rebii, Twitter hesabı üzerinden DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.







Ali Rebii, Bağdadi'nin ölümü ile birlikte baskıcı ve yok edici terörizmin sona erdiğini ancak terör tehdidinin devam ettiğini belirtti.





Bin Ladin'in ölümüyle terörün sona ermediğini hatırlatan Ali Rebi, "Örgüt hala büyümeye ve kendisini göstermeye devam etmekte. Aşırıcı düşüncelerle kendisini göstermekte ve bölgesel petro-dolarlarla büyümektedir. Her iki kaynağın da kurutulması gerek. Bağdadi'nin ölümü de DAEŞ terörünün sonunu getirmeyecektir" dedi.