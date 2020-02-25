İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.



İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, sosyal medyada kendi yayınladığı videoda korona virüsüne yakalandığını söyleyerek, "Size korona virüsüne yakalandığını bildiriyorum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim” dedi.





Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, "Sağlık Bakanı'nın halka yalan söylediğini" savunarak, "sadece Kum kentinde son 2 hafta içinde Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini" öne sürmüştü.





Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İrac Herirçi, Emirabadi'nin, Kum'da söz konusu virüsten hayatını kaybedenlerle ilgili verdiği sayının yarısı veya dörtte birinin isimlerini belirtmesi durumunda istifa edeceğini duyurmuş, Emirabadi ise ölenlerden 40'ının ismini Sağlık Bakan Yardımcısı'na verdiğini söyleyerek iddiasında ısrar etmişti.





İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.





Virüs ile mücadele için en güvenli yerin evler olduğunu kaydeden Cihanpur, zorunlu olmayan şehir içi ve şehirler arası yolculukların yapılmaması uyarısında bulundu.