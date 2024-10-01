Samanyolu Haber /Dünya / İran saldırısı sonrası Biden'dan kritik talimat /01 Ekim 2024 21:34

İran saldırısı sonrası Biden'dan kritik talimat

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.

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Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.

Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine yer verildi.
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