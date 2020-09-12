Samanyolu Haber /Dünya / İran şampiyon güreşçiyi idam etti /12 Eylül 2020 13:13

İran şampiyon güreşçiyi idam etti

İran'da şampiyon güreşçi Navid Afkari idam edildi.

SHABER3.COM

Afkari, 2018 yılındaki hükûmet karşıtı protestolarda bir güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Fars eyaleti adalet müdürlüğünden yapılan açıklamada idam cezasının kurbanın ailesinin ısrarının ardından yürürlüğe sokulduğu belirtildi.

Dünya genelinde 85 bin atleti temsil eden World Players Association (WPA), Afkari'nin idam edilmesi durumunda İran'ın uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep etmişti.

Uluslararası camiadan ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere birçok kişi ve kuruluş İran'a idam cezasının durdurulması için çağrıda bulunmuştu.
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