İran sınırına beton duvar örülüyor

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı’nın Doğubayazıt ile Hakkari’nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.
İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının 3 kilometrelik kısmı tamamlandı, güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da sürüyor. Sınır hattının daha güvenli hale getirilmesi için 110 kilometre hendek kazıldı, 76 monoblok ve lego kule inşa edildi, 103 elektro optik kulenin yapım çalışmaları ise sürüyor.
Güvenlik güçlerinin mayın temizleme faaliyeti yürüttüğü sınır hattının gözetleme ve haberleşme kuleleriyle komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkanına kavuşturulması hedefleniyor. Yurda yasa dışı yollarla geçişlerin sık sık olduğu sınır hattındaki duvarın tamamlanması halinde, kaçak göçmenlerin geçişlerinin önüne geçilmiş olacak. Duvar çalışmalarının yapıldığı sınır bölgesi 500 polisin yanı sıra Jandarma ve Hudut Birlikleri tarafından korunurken, havadan insansız hava araçları da sürekli denetimler yapıyor.
SINIRA 58 GÖZETLEME, 45 HABERLEŞME KULESİ YAPILACAK
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul ile birlikte duvar çalışmalarının yapıldığı sınır hattında incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, sınır güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin fedakarca görev yaptığını belirtti.
Güvenlik duvarının tamamlanmasıyla Türkiye-İran sınırının daha güvenli hale geleceğini belirten Bilmez, “Ağrı sınırından başlayarak şu an 64 kilometrelik modüler duvar inşaatımız devam ediyor. 3 yüklenici firma bu duvarı yapmakta, birinci, ikinci ve üçüncü etap şeklinde. Yıl sonuna kadar bu 64 kilometrelik duvarı bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an 3,5 kilometrelik bölümü tamamlandı. 13 bin metrelik duvar imalatı da tamamlandı. Hem birinci, hem ikinci, hem üçüncü etapta da kazı ve dolgu çalışmaları yapılmakta. Bir taraftan da İran yetkilileriyle duvarın örüleceği sahanın belirlenmesine yönelik ortak mutabakata varmak için çalışmalarımız devam ediyor.
Birinci etapta Ankara’dan gelen jandarma ekiplerimiz tarafından bölgede bir aydır mayın temizleme çalışması yapılıyor. Duvar imalatının yapılabilmesi için mayınların temizlenmesi gerekir. Kara Kuvvetlerimiz, askeri birliklerimiz sınır güvenliği için bölgede hendek kazıyor. Derinliği 4 metre, genişliği 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekilmekte. Şu ana kadar 110 kilometrelik bir hendek kazımı gerçekleştirildi. 30 kilometre hendek kazımı için de yüklenici firmalar sahada çalışıyor.
Yıl sonuna kadar hendek kazımını da 160 kilometreye çıkartacağız. Ayrıca sınırımızda jiletli tel takviyesi yapılmakta. Bunun yanında sınır hattında 58 gözetleme ve 45 tane de haberleşme kulesi yapılmakta. Bizim kulelerde termal kamera, radar ve sansür sistemi bulunmakta. Bir de atış kontrol sistemi monte edilecek. İnşallah bu yıl sonuna kadar da bunlar da devreye alınmış olur” diye konuştu.