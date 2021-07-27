İran sınırına beton duvar örülüyor

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı’nın Doğubayazıt ile Hakkari’nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.







İlçe sınırlarında 63 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının 3 kilometrelik kısmı tamamlandı, güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da sürüyor. Sınır hattının daha güvenli hale getirilmesi için 110 kilometre hendek kazıldı, 76 monoblok ve lego kule inşa edildi, 103 elektro optik kulenin yapım çalışmaları ise sürüyor.





Güvenlik güçlerinin mayın temizleme faaliyeti yürüttüğü sınır hattının gözetleme ve haberleşme kuleleriyle komuta kontrol merkezleri sayesinde kesintisiz ve etkin gözetleme imkanına kavuşturulması hedefleniyor. Yurda yasa dışı yollarla geçişlerin sık sık olduğu sınır hattındaki duvarın tamamlanması halinde, kaçak göçmenlerin geçişlerinin önüne geçilmiş olacak. Duvar çalışmalarının yapıldığı sınır bölgesi 500 polisin yanı sıra Jandarma ve Hudut Birlikleri tarafından korunurken, havadan insansız hava araçları da sürekli denetimler yapıyor.



