Samanyolu Haber /Gündem / İran sınırında donarak hayatını kaybetmiş 7 göçmen bulundu /14 Mart 2020 12:05

İran sınırında donarak hayatını kaybetmiş 7 göçmen bulundu

Türkiye-İran sınırında son günlerde yaşanan ölümlere yenileri ekleniyor.

SHABER3.COM

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından, donarak öldükleri tahmin edilen yedi kişiye ait ceset bulundu.

Çaldıran ilçesinin İran sınırında araştırma ve inceleme yapan Jandarma ve AFAD ekipleri, bir kilometrelik alanda yurda kaçak girmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu yedi göçmenin donmuş cesediyle karşılaştı. 

Donarak öldükleri tahmin edilen kaçak göçmenlerin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Geçen Şubat ayında Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 kaçak göçmenin tipiye yakalandıkları ve donarak hayatlarını kaybettiği ihbarı yapılmıştı. Ancak bölgeye, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için araştırma yapılamamıştı.

Bulunan göçmen cesetlerinin ihbarda bildirilen gruptan oldukları tahmin ediliyor.
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