İran sözünde durmadı, doğalgaz krizi büyüyor

‘ŞARTLARA UYGUN GERÇEKLEŞMEDİ’





YÜZDE 40’TAN 20’YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ





Sözcü'nüngöre, Enerji sektöründen kaynaklar, iki hafta önce kesildikten sonra tekrar başlayan İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışının günlük taahhüdün ancak yüzde 50’si seviyesinde devam ettiğini söyledi.İran, Türkiye’ye gaz sevkiyatını ülke genelinde soğukların hakim olduğu dönemde kesmiş, bunun ardından elektrik santralleri ve sanayiye gaz kısıntısına başlanmıştı.Gaz kısıntısı, İran’dan akışın tekrar başlamasıyla birlikte yarı yarıya azaltıldı. Normal koşullarda İran’dan Türkiye’ye günde 28 milyon metreküpe (mcm) kadar doğalgaz gelmesi gerekiyor.Reuters’a bilgi veren bir sektör kaynağı, İran’ın Türkiye’ye teslim etmesi gereken gaz miktarı ile teslimat basıncının ikili anlaşmadaki şartlara uygun gerçekleşmediğini söyledi.Hattın İran tarafındaki bakım onarımının bahar aylarına bırakıldığını ifade eden kaynak, bu çalışmanın İran Ulusal Gaz Şirketi (NIGC) tarafından yapılacağını belirtti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak'ta son bulacağını belirterek, doğalgazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini açıklamıştı.Konuyla ilgili açıklama yapan BOTAŞ da, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:“Bilindiği gibi ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgaz arzının, İran tarafındaki doğalgaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmişti.İran’dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ’ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranı 31 Ocak 2022 tarih ve saat 08.00 itibarıyla yüzde 20’ye düşürülmüştür.”