Samanyolu Haber /Dünya / İran Suriye'de ABD'yi mi vurdu? /28 Haziran 2021 23:51

İran Suriye'de ABD'yi mi vurdu?

Pazar gecesi ABD tarafından Irak ve Suriye sınır bölgelerinde İran destekli milisleri hedef alan bir saldırı düzenlendiği bilgisinin ardından Suriye'de ABD'nin işgali altındaki, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'de ABD askeri üssüne yönelik füze saldırısı yapıldı haberi geldi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye'de ABD güçlerinin kontrolü altındaki Ömer petrol sahasına füzelerle saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'de ABD'nin işgali altındaki, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'de ABD askeri üssüne yönelik füze saldırısı yapıldı.

ABD'nin Suriye ve Irak'taki "Doğal Kararlılık Operasyonu"nun sözcüsü Wayne Marotto saldırıyı doğruladı. Twitter hesabından açıklama yapan Marotto "İlk rapor: Yerel saatle yaklaşık 19.44'te Suriye'deki ABD Kuvvetleri birden fazla roketle saldırıya uğradı. Herhangi bir yaralanma yok ve mevcut hasar değerlendiriliyor. Daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda gerekli güncellemeleri sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Irak ve Suriye sınır bölgelerinde Pazar gecesi "İran destekli milisleri" hedef aldığını ileri sürdüğü hava saldırıları düzenlemişti. Irak ve Suriye ABD'nin hava saldırılarını kınamıştı.  

Suriye'de cihatçı gruplara desteğiyle bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına yönelik saldırının dünkü saldırılara misilleme olarak İran destekli milislerce yapıldığını ileri sürdü.
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