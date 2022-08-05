Samanyolu Haber /Dünya / İran-Türkiye sınırında insan kaçakçılarından mültecilere işkence /05 Ağustos 2022 12:30

İran-Türkiye sınırında insan kaçakçılarından mültecilere işkence

İran’dan Türkiye’ye geçmek isteyen bir grup Suriyeli mülteci, insan kaçakçıları tarafından işkenceye maruz kaldı.

SHABER3.COM

İran’dan Türkiye’ye geçmek isteyen bir grup Suriyeli mültecinin, İran-Türkiye sınırında insan kaçakçıları tarafından işkenceye uğradıklarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; insan kaçakçıları İran-Türkiye sınırında yakaladığı bir grup genci, önce bir kayanın altına üst üste istifliyor, ardından üzerlerine kaya parçaları dizilen mülteciler nefes almaz durama getiriliyor. O sırada kaya parçalarının altında kalan mültecilerin bağırışları görüntülere yansıdı. 

FİDYE İSTEDİLER
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre insan kaçakçıları, yaptıkları bu işkencenin ardından bu kez de mültecilerin ailelerine görüntüleri göndererek 10 bin dolar fidye istiyor.

Ailelere gönderilen görüntülerde insan kaçakçıları, elleri arkadan bağlı olan mültecilerden birinin kulağını bıçakla keserek koparıyor.

Görüntülerin ailelere ulaşmasının ardından insan kaçakçılarına fidye gönderiliyor ve mülteciler serbest bırakılıyor. Kurtulan mültecilerin bir bölümünün Türkiye’ye girdiği, bir bölümünün ise Irak’a döndüğü öğrenildi. 

AĞIR İŞKENCE İZLERİ
İnsan kaçakçılarının elinden kurtulan 12 mültecinin işkence ve dayak sonucu vücutlarında kırık ve morluklar olduğu belirlendi. 
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