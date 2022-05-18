İran, tutukladığı Fransız vatandaşlarının görüntülerini yayınladı

İran ile nükleer anlaşma görüşmeleri devam ederken, Tahran mayıs ayının ilk haftasında iki AB vatandaşını 'kaos ve kargaşa' yaratmak suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurdu. Açıklamada AB vatandaşlarının milliyeti belirtilmedi.



Ancak Fransa yönetimi beş gün önce İran'da 2 vatandaşının tutuklandığını belirterek, derhal serbest bırakılmaları için çağrı yaptı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet bu gerekçesiz tutuklamayı kınıyor ve vatandaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor" denildi.



Tahran yönetiminden herhangi bir açıklama gelmezken, devlet televizyonu biri 37 yaşındaki bir kadın, diğeri 69 yaşındaki iki Fransız vatandaşının ülkeye girdikten sonraki görüntülerini paylaştı. Haberde, ikilinin ülkeye turist vizesi ile girdikleri 7 Mayıs'tan sonra takibe alındığı aktarıldı.



Devlet televizyonu, İran İstihbarat Bakanlığı'nın Fransız vatandaşlarının, kendini öğretmenler sendikası üyesi olarak niteleyen kişilerle beraber kurumsal toplantılara katıldığını tespit ettiğini öne sürdü. İkilinin görüntülerini yayınlayan televizyon ayrıca Fransız vatandaşlarına ait olduğunu öne sürdüğü ses kaydı da yayınladı.



Buna göre Fransız kadına ait olduğu belirtilen ses kaydında, "Bu, İranlıların çoğunluğunu sağlamak için bir mücadele" ifadeleri yer aldı. Erkek olan Fransız vatandaşına ait olduğu iddia edilen ses kaydında ise "Devrimci bir paket inşa etmeliyiz" cümlesi duyuldu.



İki Fransız vatandaşının tutuklanması, İranlı öğretmenlerin maaşlarının düzenlenmesi amacıyla yapılacak reformların hızlandırılması için aylarca kampanya yürütmelerinin ardından geldi.