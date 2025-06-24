İran, üç Ukraynalı istihbaratçıya idam cezası verdi

Samanyoluhaber.com - Moskova





İran'ın resmi haber ajansı Tasnim'in haberine göre, Yüksek Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, MOSSAD ile işbirliği yaptıkları belirtilen söz konusu ajanların iki hafta içinde idam edileceği açıklandı.





Mahkeme Kararı ve İddialar





İslam Devrimi Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırılan haberde, Mahkeme sürecinde, tutukluların İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve stratejik öneme sahip askeri tesisleri hedef aldıkları iddia edildi.





İdam kararının, İran'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlere karşı sert tutumunun bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Bu olaydan önce de İran'da İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kişinin idam edildiği bildirilmişti.





Bu gelişmeler, İran-İsrail geriliminin yeni bir boyut kazanmasına neden olurken, Ukrayna'nın söz konusu idam kararlarına nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. İran'ın bu tür idam kararlarıyla hem iç kamuoyuna hem de bölgesel rakiplerine güçlü mesajlar vermeyi amaçladığı değerlendiriliyor.