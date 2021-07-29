İran ülkeyi kapatıyor: VPN yasaklanıyor, internet tam kayıt altına giriyor

Çarşamba günü, İran parlamentosu, uzun süredir üzerinde tartışılan ve internet sansürünü bir üst seviyeye çıkaracak olan yeni yasayı onayladı.







Euronews'te yer alan habere göre toplam 209 milletvekilinden 121'inin desteğiyle kabul edilen yasanın, İslam Cumhuriyeti'nin güçlü anayasal inceleme organı olan Muhafızlar Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor. Ancak, ülkenin en muhafazakar kesimini temsil eden bu organın söz konusu yasağa sıcak baktığı biliniyor.





Parlamentodaki muhafazakarlar tarafından başlatılan ve yıllardır tartışılan yasa tasarısı, ülke genelinde şiddetli eleştirilere yol açmıştı.





VPN uygulamaları yasaklanacak





Yasayı destekleyenler, sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını daha iyi denetlemek ve internetin "millileştirilmesini" istiyor. Ayrıca tasarıya göre tüm internet kullanıcıları kayıt altına alınacak ve İranlıların internet bloklarını aşmak için kullandıkları tüm VPN uygulamaları yasaklanacak.





Muhaliflere göre yasanın asıl amacı, yabancı sosyal medya platformlarını yasaklayıp, devlet kontrolü altında olan alternatif yerel platformları öne çıkarmak. Böylesi bir yasa ile, zaten zorda olan ifade özgürlüğünün daha da kısıtlanacağından endişe ediliyor.





Devlet kontrolünde olan basın organları geçen yıllarda yaşanan ayaklanmalar ve halk protestoları hakkındaki haberleri sansürledi. Ancak, genç neslin daha çok kullandığı Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlar, protestolarla ilgili birçok video ve haberin yayılmasını sağladı.





Yeni yasa ile WhatsApp da yasaklanabilir







Hükümet, mesajlaşma hizmetleri gibi yerel alternatifler sunmaya çalıştı, ancak kullanıcı sayısı yeterli seviyeye ulaşamadı. Buna karşı İran batılı platformları yasaklayarak, Çin'de uygulanan modeli yürürlüğe sokmak istiyor.





İranlı araştırma grubu ISPA tarafından yapılan bir ankete göre, İranlıların yüzde 70'inden fazlası WhatsApp kullanıyor, ve yalnızca yüzde 5'i İran'ın Sorush messenger'ını kullanıyor. Yeni yasa WhatsApp da yasaklı servisler listesine girebilir.