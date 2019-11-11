İran uranyum zenginleştirme oranını yüzde beşe çıkardı

İran, nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden adım adım vazgeçmeye devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi hafta sonu yaptığı basın açıklamasında uranyumu yüzde 5 oranında zenginleştirdiklerini açıkladı.





İran üç ay önce 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın izin verdiği yüzde 3,67’lik oranı geçerek uranyumu yüzde 4,5’lik oranda zenginleştirmişti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi hafta sonu yaptığı basın açıklamasında uranyumu şu anda yüzde 5 oranında zenginleştirdiklerini duyurdu.

İran anlaşma öncesinde ise uranyumu yüzde 20 seviyelerinde zenginleştiriyordu. Nükleer başlık üretimi için ise uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesine ihtiyaç duyuluyor.





İran geçen çarşamba Fordo Nükleer Tesisi’nin resmi olarak yeniden çalışmaya başladığını duyurmuştu. Fordo’daki işlemler nükleer anlaşma uyarınca durdurulmuştu.





ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmesinin ardından İran mayıs ayından bu yana nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinden peyderpey vazgeçiyor.





ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANINDAN TAHRAN’A TEPKİ





Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa’nın 2015 İran Nükleer Anlaşması’nı kurtarma konusundaki istekliliğine rağmen İran tarafından gelen ihlallere yönelik tepki göstermeye hazır olması gerektiğini ve bunun da Tahran’a uluslararası yaptırımları yeniden uygulamak anlamına gelebileceğini ifade etti.





Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısı için Brüksel’e gelen Maas, “İran nihayetinde taahhütlerine geri dönmeli. Aksi takdirde, anlaşma dahilinde belirtilen tüm mekanizmaları kullanma hakkını saklı tutacağız.” İfadelerini kullandı.





53 MİLYAR VARİLLİK YENİ PETROL REZERVİ





Bu arada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güneybatısında 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası bulduklarını açıkladı.





Yezd kentinde konuşan Ruhani, “53 milyar varil petrol olan bir petrol sahası bulduk. Tam 53 milyar varil. Bostan’dan Umidiye’ye uzanan çok büyük bir petrol sahası. 2400 kilometrekare büyüklüğünde 80 metre derinliğinde.” dedi.

2018 verilerine göre İran 156 milyar varil metreküp ile dünyanın en fazla petrol rezervine sahip dördüncü ülkesi konumunda.





Yeni alanın 65 milyar varil rezerve sahip Ahvaz’dan sonraki iki en büyük petrol sahası olduğu belirtiliyor.





İran, dünyada petrol rezervlerinde dördüncü gaz rezervlerinde de ikinci sırada.