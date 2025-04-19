Samanyolu Haber /Dünya / İran ve ABD arasında nükleer müzakerelerin ikinci turu Roma'da başladı /19 Nisan 2025 14:57

İran ve ABD arasında nükleer müzakerelerin ikinci turu Roma'da başladı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'nın 'barış ve diyaloğun başkenti' haline geldiğini iddia etti. Görüşmelere yine Umman aracılık ediyor.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre ABD'li ve İranlı yetkililer, Tahran'ın nükleer programı konusunda Cumartesi günü ikinci tur müzakerelere başladığını açıkladı.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ABD'li yetkili, Umman'nın Roma Büyükelçiliği'nde kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle ilgili olarak isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu. İran devlet medyası da görüşmelerin öğleden hemen önce başladığını bildirdi.

Nükleer müzakereler, yine Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yürütülüyor ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al Busaidi'nin ara buluculuğunda gerçekleştiriliyor.

Arakçi görüşmelerin başlamasından kısa bir süre önce İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Tajani X'te yaptığı paylaşımda başarılı bir sonuç alınacağına dair umutlarını dile getirdi.

İki ülke arasında onlarca yıldır süregelen düşmanlık göz önünde bulundurulduğunda, görüşmelerin gerçekleşiyor olması bile tarihi bir anı temsil ediyor.

Trump ilk döneminde 2018'de İran'ın dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran ve ABD arasında nükleer müzakerelerin ikinci turu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:40:36