İran ve ABD arasında nükleer müzakerelerin ikinci turu Roma'da başladı

Euronews'te yer alan habere göre ABD'li ve İranlı yetkililer, Tahran'ın nükleer programı konusunda Cumartesi günü ikinci tur müzakerelere başladığını açıkladı.



Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ABD'li yetkili, Umman'nın Roma Büyükelçiliği'nde kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle ilgili olarak isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu. İran devlet medyası da görüşmelerin öğleden hemen önce başladığını bildirdi.



Nükleer müzakereler, yine Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yürütülüyor ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al Busaidi'nin ara buluculuğunda gerçekleştiriliyor.



Arakçi görüşmelerin başlamasından kısa bir süre önce İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Tajani X'te yaptığı paylaşımda başarılı bir sonuç alınacağına dair umutlarını dile getirdi.



İki ülke arasında onlarca yıldır süregelen düşmanlık göz önünde bulundurulduğunda, görüşmelerin gerçekleşiyor olması bile tarihi bir anı temsil ediyor.



Trump ilk döneminde 2018'de İran'ın dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti.