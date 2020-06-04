Samanyolu Haber /Ekonomi / İran ve Irak gümrük kapıları açıldı /04 Haziran 2020 11:22

İran ve Irak gümrük kapıları açıldı

Türkiye'nin İran ve Irak sınırındaki gümrük kapıları yeniden uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı. Gümrük kapıları Koronavirüs salgını sebebiyle marta ayında kapatılmıştı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak sınırında bulunan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını bildirdi.

Pekcan dünyada salgının yayılma hızının düşmesi, Irak ve İran’da Koronavirüs'ün etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını belirtti.

"TEMASSIZ TİCARET" UYGULAMASINA SON

Sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verileceğine işaret eden Pekcan, "Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmasıyla birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan 'temassız ticaret' uygulamasına da son verilecektir." dedi.
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