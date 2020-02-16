Samanyolu Haber /Dünya / İran ve Irak'tan Süleymani suikastı ile ilgili yeni anlaşma /16 Şubat 2020 15:57

İran ve Irak'tan Süleymani suikastı ile ilgili yeni anlaşma

ABD tarafından Irak'ta düzenlenen suikastla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis konusunda İran ve Irak'ın takip komitesi kurulması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

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İran ile Irak'ın, ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesiyle ilgili takip komitesi kurma konusunda uzlaştıkları bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Abbasi, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasında hukuk ve yargı alanında yapılan anlaşmalara işaret ederek Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin hukuki boyutunun İran ve Irak tarafından uluslararası arenada takip edilebileceğini söyledi.

Abbasi, olayla ilgili ortak bir hukuk komitesinin oluşturulabileceğini ve iki ülkenin yargı erki başkanlarının toplantısında konunun gündeme gelebileceğini kaydetti. Haşim ve Ferhud da ortak komite önerisini olumlu karşıladıkları ve bu konuda uzlaşının sağlandığını kaydetti.

Ne olmuştu? 

İran'ın bölgedeki askeri-istihbari operasyonlarının başındaki isim olarak bilinen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi, 3 Ocak'taki ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırıda ABD askerlerinin kayıp vermediğini duyuran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha sonra saldırıyla ilgili 109 ABD askerine "travmatik beyin hasarı" teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
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