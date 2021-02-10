İran ve Rusya'dan ortak aşı kararı

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya ve İran'ın Sputnik V Koronavirüs aşısının ortak üretimini öngören bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Kazım Celali, "Sputnik V'nin ortak üretimiyle ilgili görüşmeler sona erdi. Yakın zamanda bu aşının İran'da ortak olarak üretildiğine tanıklık edeceğiz" dedi.





Dün İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ülkesinde Rus Sputnik V aşısıyla Koronavirüs'e karşı aşılamanın başladığını açıklamıştı. Daha önce İran Sağlık Bakanı Seyid Namaki, ülkesinde Sputnik V aşılamasının en kısa zamanda başlayacağını belirterek, “Öncelikle yoğun bakım ünitelerinde görev alan sağlık personeli aşılanacak” demişti.