İran ve Suudi Arabistan 7 yıl sonra ilk kez aynı masaya oturacak

Anlaşma; İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammad el-Aiban anlaşmaya imza attı.



Suudi Arabistan ve İran yetkilileri Pazartesi günü Çin'in başkenti Pekin'de müzakerelere başlamıştı.



İki ülke de Çin'i, anlaşma sağlanmasına yönelik katkısından dolayı övdü.



İran ve Suudi Arabistan, 2001'de imzaladıkları, güvenlik alanında işbirliği yapmalarını öngören anlaşmayı yeniden hayata geçirecek. Ticari ve ekonomik ilişkiler de geliştirilecek.



Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.



İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin açıklamalarının ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.



İki ülke ilişkileri daha önce de Mart 2015'te Yemen'de başlayan kriz nedeniyle gergindi ve o dönem diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.



İran ve Suudi Arabistanlı yetkilileri, Nisan 2021'de Irak'ın arabuluculuğunda Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve görüşmeler daha sonra Umman'da devam etmişti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'de iç savaşın sona ermesine yardımcı olacak ve Orta Doğu'da gerginliği azaltacak tüm adımları memnuniyetle karşıladığını söyledi.