Samanyolu Haber /Dünya / İran yasakladı: Artık ithal edilmeyecek /19 Haziran 2020 00:29

İran yasakladı: Artık ithal edilmeyecek

İran'dan yeni bir millileşme adını geldiği açıklandı. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Vekili Hüseyin Müderris Hayabani'ye dayandırılan açıklamada 2 bin 500 ürün için ithalat yasağı getirildiği ifade edildi.

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İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Vekili Hüseyin Müderris Hayabani, yerli üretimi desteklemek için 2 bin 500 ürünün ithalatını yasakladıklarını söyledi.

Sputnik'in İran devlet medyasından aktardığına göre, İsfahan eyaletindeki çelik tesisinin açılışında konuşan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Vekili Hayabani, ithalat yasakları ve yerli üretimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışa bağımlılığı sona erdirmek için ithalatın kontrol altına alınması ve kısıtlanmasıyla ilgili adım attıklarını ifade eden Hayabani, "Hâlihazırda 2 bin 500 ürünün ithalatını yasakladık. Bu süreç devam edecek. Bu yerli üretimin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için uygun bir fırsattır. İhracat gelirleri de bu şekilde yerli üretimden elde edilecek" dedi.

ABD'nin ekonomik baskısına rağmen kalkınma yolunda ilerlemeye devam ettiklerini savunan Hayabani, "Ülke genelinde 12 bin 500 projenin yüzde 60'ı, 3 bin 800 projenin de yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Her hafta açılışı yapılan toplamda 200 proje de ülkenin sanayi ve maden alanındaki en büyük yatırımıdır" diye konuştu.
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