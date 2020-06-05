İran'a teşekkür eden Trump'a ülkenin dışişleri bakanından cevap geldi

sol.org.tr'de yer alan habere göre İran’la ABD arasında varılan tutukluların serbest bırakılması anlaşması kapsamında İran’a teşekkür edip 'Demek ki anlaşma mümkün' diyen Trump’a İran Dışişleri Bakanı’ndan yanıt geldi.







İran ile ABD karşılıklı olarak iki tutukluyu serbest bıraktı.





ABD’de İran’a yaptırımları delmek suçlamasıyla 16 ay tutuklu kalan İranlı doktor Mecid Tahiri tahliye edilerek İran’a dönmesine izin verildi. İran’da 2018 yılında tutuklanan ABD donanmasının eski mensubu Michael White da serbest bırakılarak ülkesine gönderildi.





ABD Başkanı Donald Trump, White’ın serbest bırakılması üzerine dün Twitter’dan “Teşekkürler İran, bu bir anlaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor” diye yazdı.





İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Trump’a “İnsani bir takas anlaşması yaptık, emrindekilerin çabalarına rağmen” yanıtını verdi. Zarif ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmayı hatırlatarak Trump’a “Göreve geldiğinde zaten bir anlaşmamız vardı. Danışmanların -şimdi çoğu kovulmuş olan- aptalca bir iddiaya girdiler. Bunu düzeltmek istediğinde karar vermek sana kalmış” diye yazdı.





İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Musevi bugün yaptığı açıklamada tutuklu takası için Bakan Zarif ile ABD’nin eski BM temsilcisi Bill Richardson’ın aylar önce bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.





IRNA’nın haberine göre Musevi “ABD’de ve diğer yerlerdeki İranlı rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak insani çabalara her zaman olumlu karşılık veririz” diye konuştu.