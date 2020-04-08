İran'a ABD engeli

WSJ'nin aktardığına göre ABD yönetimi, İran hükümetinin banka hesaplarında hâlâ milyarlarca dolar bulunduğunu iddia ediyor. ABD’nin "endişesi", IMF fonlarından İran'a aktarma yapıldığı taktirde bu paraların pandemiyi durdurmak yerine Orta Doğu'daki militan gruplara yönlendirilmesi yolunda.







İran’a göre ise ABD’nin IMF kredisini engelleme hakkı bulunmuyor.





İran Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Nihavendiyan, ABD dahil hiçbir ülkenin İran'ın Uluslararası Para Fonu'ndan kredi talebini veto etme hakkına sahip olmadığını savunuyor.





CNN sunucusu Christiane Amanpour ile videolu söyleşi gerçekleştiren Nihavendiyan, “Uluslararası Para Fonu'nda hiçbir ülke veto hakkına sahip değil ve bu fonun politikası, kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve onaylanması için insaflıca davranmak yönünde olmuştur” dedi.





İran'ın IMF'den acil kredi talebinde bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Bu talep, otomatik bir araç olarak ülkelerin mali ihtiyaçlar duyduğu zamanlarda onu kullanabilmeleri için tasarlanmıştır. İran IMF'nin kurucu üyelerinden olup iyi mali performans sergilemiş ve bu uluslararası kurumun bekleneni yerine getirmesi gerekmektedir" diye konuştu.





Nihavendiyan, gelinen aşamaya dair yaptığı bilgilendirmede, İran'ın talebinin işleme konularak gerekli aşamalardan geçtiğini ve birçok ülkenin bunu desteklediğini söyledi.