İran'a hacker şoku: 90 milyon dolarlık kripto para çalındı

Son dönemde artan kripto para hırsızlığı vakaları, yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Bilgisayar korsanları, çeşitli yöntemlerle kullanıcıların dijital cüzdanlarına sızarak milyonlarca dolarlık kripto varlıkları ele geçiriyor.





Son dönemde kripto para hırsızlığı vakalarının artması, dijital varlık yatırımcıları arasında büyük endişe yaratıyor. Bu kaygılar, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in uğradığı siber saldırı ile yeniden gündeme geldi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre çarşamba günü gerçekleşen saldırıda, bağımsız kripto izleme şirketleri yaklaşık 90 milyon dolarlık dijital varlığın çalındığını açıkladı. Saldırıyı İsrail yanlısı "Predatory Sparrow" (Yırtıcı Serçe) adlı hacker grubu üstlendi. Grup, X üzerinden yayımladığı Farsça mesajda Nobitex'i hedef aldıklarını belirtti ve borsanın uluslararası yaptırımları delmek için kullanıldığını iddia etti.





Uzmanlar, ele geçirilen kripto paraların hackerların bile erişemeyeceği dijital "cüzdanlara" aktarıldığını, bunun ise paranın kasıtlı olarak "yakılmış" yani kullanılamaz hale getirilmiş olabileceğini gösterdiğini ifade ediyor.





Nobitex, saldırının ardından platforma erişimi geçici olarak durdurdu. Kripto analiz firmaları Elliptic ve TRM Labs ise çalınan varlıkların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) hakaret içeren cüzdanlara aktarıldığını doğruladı.



