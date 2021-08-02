Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Savunma Bakanı: İran'a karşı hemen harekete geçmeliyiz /02 Ağustos 2021 21:42

İsrail Savunma Bakanı: İran'a karşı hemen harekete geçmeliyiz

Tahran yönetiminin bölgede "saldırganlığını artırdığını" öne süren İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ran'a karşı bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Tahran yönetiminin bölgede "saldırganlığını artırdığını" öne sürerek, ülkesinin İran'a karşı bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Gantz, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 30 Temmuz'da İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biri İngiliz diğeri Romanya vatandaşı iki mürettebatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan Gantz, "İran'ın bölgedeki ve denizlerdeki saldırganlığı yoğunlaşıyor. Tam da bu nedenle sadece nükleer bir ordu (program) için çabalamakla kalmayan, aynı zamanda tehlikeli bir silahlanma yarışına ve Orta Doğu'da istikrarın çökmesine yol açan İran'a karşı hemen şimdi harekete geçmemiz gerekir" ifadesini kullandı.

"Bize zarar vermek isteyenlerle hesaplaşacağız"

İran'ın sadece İsrail değil tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu ileri süren Gantz, şunları kaydetti:

"İsrail vatandaşlarını korumak için çeşitli araçlara ve seçeneklere sahibiz, bize zarar vermek isteyenlerle hesaplaşacağız."

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemi, 30 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise bu iddiayı reddetmişti.
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