İran'a kötü haber: Trump yeni yaptırımlar için düğmeye bastı

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, ABD yönetiminin BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan snapback mekanizmasını hayata geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.







Euronews'te yer alan haberde İran'a yönelik sert adımlar attıklarını vurgulayan Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya BMGK'yi, konseyin daha önce askıya aldığı İran yaptırımlarını yeniden getireceği konusunda bilgilendirmesini istedim. Bu snapback ve çok yaygın bir şey değil." ifadesini kullandı.





ABD'nin iki yıl önce İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Trump, "Bu anlaşma Barack Obama-Joe Biden yönetiminin dış politika başarısızlığının bir ürünüydü." değerlendirmesinde bulundu.





Trump, İran'ın El-Kaide de dahil birçok terör örgütüne fon sağladığını savunarak, bu nükleer anlaşmadan çekilmekle ABD'den İran'a milyonlarca dolar para akışının kesildiğini belirtti.





İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan anlaşmaya işaret eden Trump, "Şimdi başka ülkeler de gelip anlaşmalar yapmak istiyor. Birden Orta Doğu'nun barışa kavuştuğunu göreceksiniz. Bunu, saçma İran nükleer anlaşması ile yapamazdınız." diye konuştu.





ABD'nin İran nükleer programının devam etmesine izin veremeyeceğini ifade eden Trump, "ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesini önleyecek BM yaptırımlarını geri getirme hakkı her zaman olmuştur." dedi.





Snapback mekanizması





BMGK'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenileme çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan yasal mekanizmayı hayata geçireceğini açıklamıştı.





Anlaşmanın taraflarından Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren yasal mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.





ABD tarafından BMGK'ye sunulan ve cuma günü oylanan İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını öngören tasarı kabul edilmemişti. Tasarıya, BMGK üyesi 15 ülkeden yalnızca ABD ile Dominik Cumhuriyeti kabul oyu vermişti.