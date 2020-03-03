Samanyolu Haber /Gündem / İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi /03 Mart 2020 13:20

İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

Dini lider Hamaney'in danışmanı Mirmuhammedi'nin ölümünün ardından İran'da 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği duyuruldu

SHABER3.COM

İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibariyle 66'ya yükselirken, baka sayısı da 1501 olarak duyurulmuştu.

Koronavirüs İran'da özellikle yöneticiler arasında hızla yayılıyor.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’e danışmanlık yapan meclis üyesi Muhammed Mirmuhammedi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenler arasında.

DÜNYADA SALGIN

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.

Çin ana karasında 80 bin 151, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 100 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
 
Güney Kore 4 bin 812, İtalya 2 bin 36, İran bin 501, Japonya 980, Fransa 191, Almanya 157, İspanya 119, Singapur 108, ABD 102, Kuveyt 56, Bahreyn 47, Tayland 43, İsviçre 42, İngiltere 40, Avustralya 33, Malezya 29, Kanada 27, Norveç 25, Irak 21, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Avusturya 18, Hollanda 18, Vietnam 16, İsveç 15, Lübnan 10, İsrail 10, Belçika 8, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Hindistan 6, Rusya 6, Cezayir 5, Meksika 5, Pakistan 5, Danimarka 4, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Çekya 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Katar 3, İzlanda 3, Brezilya 2, Belarus 2, Endonezya 2, Mısır 2, Portekiz 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Estonya 1, İrlanda 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Lüksemburg 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Kuzey Makedonya 1, San Marino 1, Suudi Arabistan 1, Senegal 1, Sri Lanka 1, Tunus 1.
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