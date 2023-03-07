İran'da 30 Kasım'dan bu yana 5 binden fazla öğrenci zehirlendi

İran'da kız okullarındaki zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.