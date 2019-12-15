Samanyolu Haber /Dünya / İran'da 40 yıl önce olanların yavaş halini Türkiye'de görüyoruz /15 Aralık 2019 23:32

İran'da 40 yıl önce olanların yavaş halini Türkiye'de görüyoruz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) İncirlik ve Kürecik askeri üslerini kapatmakla tehdit ederken, Ortadaoğu Forumu Başkanı Daniel Pipes, Erdoğan rejimine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

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Ortadoğu Forumu'nun (The Middle East Forum) Başkanı Daniel Pipes, katıldığı bir panelde Türkiye’nin bir süreliğine olsa tamamen kaybedildiği kanaatinde olduğunu söyledi.

“Sanırım bugün kimse (Recep Tayyip) Erdoğan’ın Türkiyesinin Amerika’nın müttefiki olduğunu iddia etmeyecektir." diyen Pipes, "Şimdi yeni bir tartışma var. Şu anda gördüklerimiz bir politika sapması mı ya da kalıcı bir değişim mi?" sorularını yöneltti. 

"İRAN'DA 40 YIL ÖNCE OLANLARIN DAHA YAVAŞ HALİNİ TÜRKİYE'DE GÖRÜYORUZ"

Pipes, "Muhammed Mursi’nin Mısır’da iktidara gelmesi gibi mi yoksa daha çok İran devrimi gibi mi? Bu uzun dönemli bir değişim. Daha da ileri gideceğim. İran’da 40 yıl önce olanların daha yavaş halini Türkiye’de görüyoruz. Daha az şiddetli, daha az dramatik ama aynı yol.” dedi.

Amerika'nın Sesi (VOA) Türkçe’nin haberine göre Pipes, “Amerikan siyasetinin Türkiye’yi geri getirebileceği varsayımı temelinde hareket etmesi gerektirecek bir durum yok. Türkiye, İran’ın kaybedildiği gibi kaybedildi. Ancak sonsuza kadar değil, bir süreliğine. Ankara için uzun dönemli bir siyaset hazırlamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Daniel Pipes tarafından Beyaz Saray'a Türkiye'ye dair tavsiye edilen politikalar arasında Türkiye’nin NATO’dan çıkartılması da var.

"S-400'LERİ SATIN ALDIĞI İÇİN AMERİKAN MALİ SİSTEMİNE ULAŞIMINI ENGELLEMELİYİZ"

Pipes, “Erdoğan'a yönelik müeyyideleri değerlendirmeliyiz, S-400’leri satın aldıkları için Amerikan mali sistemine ulaşımlarını engellemeliyiz. Nükleer silahları Türkiye’deki üsten çıkarmalıyız. Bütün Amerikan askerlerini Türkiye’den çekmeliyiz ve son olarak Türkiye’yi NATO’dan çıkartmalıyız.” dedi.

Pipes, Türkiye’de birçok imam-hatip okulu ve cami açılmasına karşın Erdoğan'ın sık sık kullandığı "dindar nesil" hedefine hizmet etmediğini vurgulayarak, "İktidarın istediği gibi dindar bir nesil olmadı, ancak milliyetçi bir merkez oluşturuldu." tespitinde bulundu.
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