İran'da 5.9'luk deprem Van'da yıkıma yol açtı: 7 kişi hayatını kaybetti

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kotur ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 09.22'de kaydedildi.







6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.





Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir" ifadesine yer verildi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise depremde ölenler olduğunu açıkladı: "İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin, 3'ü çocuk 7 vatandaş hayatını kaybetti. AFAD ekiplerimiz Van Özpınar köyüne ulaştı, diğerlerine ulaşmak üzere. Enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu belirtiliyor. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."







Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü bilgisi var. Şu ana kadar can kaybımız yok. Bir kişinin yaralandığı bilgisi ulaştı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk ettik" demişti.