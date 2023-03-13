Samanyolu Haber /Dünya / İran'da 80 bin kişiye af çıktı; 22 bini gösterici /13 Mart 2023 18:34

İran'da 80 bin kişiye af çıktı; 22 bini gösterici

İran'da çıkarılan genel af kapsamında ceza alan 22 bin göstericinin affedildiği bildirildi. Af sonrası ne kadar göstericinin tutukluluğunun sürdüğü ise bilinmiyor.

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İran resmi ajansı IRNA, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei'nin verdiği bilgilere dayanarak ülkede çıkarılan genel af kapsamında 22 bin göstericinin affedildiğini duyurdu. Ajans, kaç göstericinin tutukluluk halinin hâlâ devam ettiğinin ise bilinmediği bilgisine yer verdi.

İran'da geçen Eylül ayında başlayan Jina Mahsa Amini protestoları sonrasında ilk kez af çıkarılmıştı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran lideri Ali Hamaney devrimin 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla af ve ceza indirimi çıkarılmasına ilişkin teklifi bir hafta önce kabul etti. İran'da af kapsamında ise toplam yaklaşık 80 bin hükümlünün affedildiği bildirildi. Ancak İran kaynaklı söz konusu haberlerin teyit edilmesi mümkün olmuyor.

İran'da rejim muhalifleri, çıkarılan afların baskı altına giren ülke yönetiminin dikkati dağıtma girişimi olduğu eleştirisinde bulunuyor. Muhalifler, af için bir iddianame hazırlanmış olması şartını da eleştiriyor.

İran'da 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin İran'daki kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine ülkedeprotesto gösterileri başlamıştı.

Gösterilerde 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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