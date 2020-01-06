Samanyolu Haber /Dünya / İran'da alarm! /06 Ocak 2020 00:47

İran'da alarm!

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) saldırısı sonucu öldürülmesinin İran ile Amerika karşı karşıya geldi. İran'ın geceyi "teyakkuz" hâlinde geçireceğine dair haberler geliyor.

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir yetkili İran'ın alarm durumunda olduğunu söyledi. 

Gece boyunca devam edeceği belirtilen teyakkuz hâlinin savunmaya yönelik mi, yoksa saldırı için mi? olduğuna dair açıklama yapılmadığı kaydedildi. 

İRAN "İNTİKAM ALACAĞIZ" DEDİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun ise İran'daki hareketliliği izlemeye devam ettiği belirtildi. Bağdat üzerinde askeri uçak hareketliliği yaşandığı bildiriliyor.

Akşam saatlerinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına iki füze düşmüştü. Saldırıda yaralananlar olduğu kaydedilmişti. 

Tahran hükümeti, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD tarafından öldürülmesinin intikamını alınacağını belirtmişti.
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