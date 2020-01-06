İran'da alarm!

Gece boyunca devam edeceği belirtilen teyakkuz hâlinin savunmaya yönelik mi, yoksa saldırı için mi? olduğuna dair açıklama yapılmadığı kaydedildi.
İRAN "İNTİKAM ALACAĞIZ" DEDİ
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusunun ise İran'daki hareketliliği izlemeye devam ettiği belirtildi. Bağdat üzerinde askeri uçak hareketliliği yaşandığı bildiriliyor.
Akşam saatlerinde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına iki füze düşmüştü. Saldırıda yaralananlar olduğu kaydedilmişti.
Tahran hükümeti, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD tarafından öldürülmesinin intikamını alınacağını belirtmişti.