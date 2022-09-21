Samanyolu Haber /Dünya / İran'da başlayan sokak gösterileri ülke geneline yayılıyor /21 Eylül 2022 19:35

İran'da başlayan sokak gösterileri ülke geneline yayılıyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü uygun şekilde takmadığı için darp edildiği ve sonrasında da hayatını kaybettiği olayla ilgili başlayan gösterilerin ülke geneline yayıldığı ve bu gösterilerde 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü uygun şekilde takmadığı için güvenlik güçlerince darp edildiği ve sonrasında da hayatını kaybettiği olayla ilgili başlayan gösterilerin ülke geneline yayıldığı belirtildi.

Sokak gösterilerinde çıkan olaylarda ise şimdide kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Cumhurietr'te yer alan ve M. Birol Güger imzası taşıyan habere göre İran'da, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, İslami rejimin kılık kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınmasının ardından kolluk güçleri tarafından öldürülmesi ülke çapında infiale yol açtı.

Amini'nin babası, kızının hiçbir sağlık sorunu olmadığını, cesedi üzerinde yapılan incelemelerde bacaklarında morluklar tespit edildiğini ve ölümünden polisin sorumlu olduğunu söyledi.

Amini'nin cenazesinde kadınlar başörtülerini çıkararak sivil itaatsizlik eylemi düzenledi.

ÖLÜ SAYISI EN AZ 7

Ölümünün hemen ardından, Amini'nin memleketi, İran'ın Kürdistan eyaletinin Sakız kentinde başlayan protestolar 5. gününe girerken neredeyse ülkenin tüm büyük kentlerine yayıldı. Kolluk kuvvetlerinin ülke genelinde protestolara tepkisi oldukça sert oldu. Tahran yönetimi, şu ana dek protestolar sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kayıplara ilişkin gayri resmi rakamların resmi otoritelerin açıkladığından daha fazla olması bekleniyor. İnsan hakları örgütleri, salı günü yaşanan ölümlerle birlikte en az 7 kayıp olduğunu öne sürüyor.

Protestocular, daha fazla özgürlük talep etmenin yanı sıra ülkede uzun süredir devam eden ekonomik buhran ve gelir adaletsizliğine de tepki gösteriyor.

HAMANEY SESSİZ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, çarşamba günü 1980-88 yılları arasında yaşanan İran-Irak savaşını anmak için yaptığı konuşmada, geçen yıl su kıtlığı nedeniyle patlak veren sokak çatışmalarından bu yana İran'da yaşanan en geniş çaplı protesto gösterilerine değinmedi.
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