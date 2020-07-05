Samanyolu Haber /Dünya / İran'da bir günde en yüksek korona kaynaklı ölüm /05 Temmuz 2020 14:01

İran'da bir günde en yüksek korona kaynaklı ölüm

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı.

SHABER3.COM

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 163 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu, ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olurken, toplam ölü sayısı da 11 bin 571'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 2 bin 560 artışla 240 bin 438'e çıktığı İran'da, ağır hasta sayısı ise 3 bin 168 olarak açıklandı.

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 388 bini geçti

Öte yandan Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 388 bin 673'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 935 bin 982 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 318 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 409 bin 380 aktif vaka bulunuyor.
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