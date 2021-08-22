Samanyolu Haber /Dünya / İran'da bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı yaşandı /22 Ağustos 2021 18:56

İran'da bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı yaşandı

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 102 bin 38'e çıktı, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi.

SHABER3.COM

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 419 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi ve bunlardan 5 bin 7'si tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 677 bin 114'e yükseldiği ülkede 684 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 102 bin 38'e çıktı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 16 milyon 717 bin 681 kişiye ilk doz, 5 milyon 830 bin 650 kişiye ikinci doz aşıları yapıldı. Toplamda 22 milyon 548 bin 321 doz aşı uygulandı.

Yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 662 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.Risk gruplarına göre, ülke genelinde 359 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 59 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 30 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Sağlık yetkilileri, ülkedeki tedbirlere uyulmaması halinde günlük ölümlerin ilerleyen haftalarda daha da artacağına dikkati çekiyor.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ağustos ayında ülkede vatandaşların sağlık kurallarına uyma oranının yüzde 39 seviyesine kadar gerilediği uyarısında bulundu.

İran'da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı, 655 kişinin hayatını kaybettiği 16 Ağustos'ta kaydedilmişti.Salgının kontrolden çıktığı ülkede tüm kentler arasında zorunlu haller dışında 27 Ağustos'a kadar seyahat yasağı getirilmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün yaptığı konuşmada, salgının kontrol altına alınmasının kurulacak yeni hükümetin ilk önceliklerinden olacağını belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'da bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı yaşandı Sonraki Haber >>

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:21