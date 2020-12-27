Samanyolu Haber /Dünya / İran'da çığ düşmesi sonucu en az 10 dağcı öldü /27 Aralık 2020 19:37

İran'da çığ düşmesi sonucu en az 10 dağcı öldü

İran devlet televizyonu, Tahran'ın kuzeyindeki Elburz Dağlarında çığ düşmesi sonucu en az 10 dağcının öldüğünü duyurdu. İran Kızılayı'nın Başkanı Mehdi Valipur, yedi dağcının kayıp olduğunu açıkladı.

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İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Elburz Dağlarında çığ düşmesi sonucu en az 10 dağcı öldü. İran devlet medyasındaki haberlere göre, yedi dağcıdan da cuma gününden bu yana haber alınamıyor.

İran Kızılayı'nın Başkanı Mehdi Valipur, dokuz dağcının dağda öldüğünü, bir kişinin kurtarıldıktan sonra hastanede vefat ettiğini, popüler tırmanış rotalarından üçünde en az yedi dağcının kayıp olduğunu açıkladı.

YEDİ DENİZCİ DE KAYIP

İran'ın bazı bölgeleri son günlerde ağır kar yağışı ve sert rüzgarın etkisi altındayken, Körfez'deki fırtınaların ardından bir geminin yedi mürettebatından da haber alınamadığı açıklandı. İran'a ait geminin alabora olduğu, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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