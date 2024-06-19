Samanyolu Haber /Dünya / İran'da deprem: 4 kişi öldü, 120 kişi yaralandı /19 Haziran 2024 00:01

İran'da deprem: 4 kişi öldü, 120 kişi yaralandı

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, 4 kişi vefat etti, 120 kişi de yaralandı.

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İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı açıklandı.

IRNA'dan aktardığı habere göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.

Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını söyleyen Şeriatmedari, yaralananların birçoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.
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